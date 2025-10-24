США ввели санкции против президента Колумбии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро, членов его семьи и главы колумбийского МВД Армандо Бенедетти, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

В публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США говорится о внесении в санкционный список четырех человек - президента, его сына Николаса, первой леди Колумбии Вероники Алькосер и главы МВД.

При этом меры против них вводятся в рамках "борьбы с наркотиками".

Ранее Трамп критиковал Петро за то, что тот, по его мнению, недостаточно активно борется против наркоторговли. Лидер Колумбии, в свою очередь, неоднократно подвергал критике действия Трампа.