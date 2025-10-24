Поиск

США ввели санкции против президента Колумбии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро, членов его семьи и главы колумбийского МВД Армандо Бенедетти, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

В публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США говорится о внесении в санкционный список четырех человек - президента, его сына Николаса, первой леди Колумбии Вероники Алькосер и главы МВД.

При этом меры против них вводятся в рамках "борьбы с наркотиками".

Ранее Трамп критиковал Петро за то, что тот, по его мнению, недостаточно активно борется против наркоторговли. Лидер Колумбии, в свою очередь, неоднократно подвергал критике действия Трампа.

США Трамп Колумбия Густаво Петро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Двух заключенных тюрьмы Санте будут судить за угрозы в адрес Саркози

В Хорватии спустя 17 лет вернут службу в армии по призыву

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });