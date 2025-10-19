Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нарушили суверенитет его страны и убили рыбака во время недавней военной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне.

"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах", - написал Петро в соцсети X.

По его словам, в результате удара США по судну погиб рыбак Алехандро Карранса, который не имел "никаких связей с наркоторговцами, и его повседневной деятельностью была рыбалка".

Речь идет об ударе военных США по судну в Карибском море в сентябре.

Американские военные атаковали суда в Карибском море 2, 16 и 19 сентября. Погибли 17 человек. Вашингтон заявляет, что на этих лодках перевозили наркотики.

В четверг Соединенные Штаты нанесли удар по подлодке в Карибском море.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на подлодке находились известные наркоторговцы, перевозившие фентанил в больших количествах.

"Разведка США подтвердила, что плавсредство было полностью нагружено, в основном фентанилом и другими нелегальными наркотиками. На нем находились известные наркотеррористы. Двое из них были убиты... Двух выживших возвращают в их страны - Эквадор и Колумбию - для задержания и судебного преследования", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку.