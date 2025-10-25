Поиск

В Стамбуле проходит встреча по урегулированию кризиса между Афганистаном и Пакистаном

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представители властей Афганистана и Пакистана проводят в субботу в Стамбуле встречу, на которой обсуждаются пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, достигнутого 19 октября в Дохе.

По сообщению агентства EFE, которое ссылается на представителя афганского правительства, афганскую делегацию на этой встрече возглавляет заместитель министра внутренних дел Хаджи Наджиб. Пакистан о составе своей делегации не сообщил.

В миреПакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огняЧитать подробнее

Ранее в октябре власти Афганистана сообщили, что атаковали несколько пакистанских военных постов и убили 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем вдоль границы.

Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником, а также группировки "Армия освобождения Белуджистана". Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

Афганистан Пакистан Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием

Что случилось этой ночью: суббота, 25 октября

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Литва закрыла границу с Белоруссией

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Двух заключенных тюрьмы Санте будут судить за угрозы в адрес Саркози

В Хорватии спустя 17 лет вернут службу в армии по призыву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });