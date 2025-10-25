В Стамбуле проходит встреча по урегулированию кризиса между Афганистаном и Пакистаном

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представители властей Афганистана и Пакистана проводят в субботу в Стамбуле встречу, на которой обсуждаются пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, достигнутого 19 октября в Дохе.

По сообщению агентства EFE, которое ссылается на представителя афганского правительства, афганскую делегацию на этой встрече возглавляет заместитель министра внутренних дел Хаджи Наджиб. Пакистан о составе своей делегации не сообщил.

Ранее в октябре власти Афганистана сообщили, что атаковали несколько пакистанских военных постов и убили 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем вдоль границы.

Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником, а также группировки "Армия освобождения Белуджистана". Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.