Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пакистан и Афганистан в ходе переговоров в Дохе достигли соглашения о немедленном прекращении огня, сообщает МИД Катара.

"В ходе переговоров стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для укрепления прочного мира и стабильности между двумя странами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, обе стороны договорились провести в ближайшие дни встречи "для обеспечения устойчивости режима прекращения огня и проверки его соблюдения надежным и устойчивым образом".

На прошлой неделе власти Афганистана заявили, что атаковали несколько пакистанских военных постов и убили 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем вдоль границы. По данным Arab news, Пакистан также наносил авиаудары по Кабулу и Кандагару.

15 октября стало известно, что стороны договорились о прекращении огня на 48 часов. Его срок истек в пятницу вечером, однако по некоторым данным, его продлили ради переговоров в Дохе.

Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником, а также группировки "Армия освобождения Белуджистана ". Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.