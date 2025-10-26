Трамп потребовал от ХАМАС передать тела заложников в течение 48 часов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС "быстро" возобновить передачу тел заложников Израилю, пригрозив последствиями.

"ХАМАС придется быстро начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном процессе, предпримут действия", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он добавил, что до некоторых тел трудно добраться, но "другие они могут вернуть сейчас, но по какой-то причине этого не делают".

"Давайте посмотрим, что они будут делать в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", - добавил американский лидер.

ХАМАС вернул 15 из 28 тел погибших заложников. Ранее движение заявило, что передало все останки, к которым у них был доступ, а для извлечения других тел необходимы "значительные усилия и специальное оборудование".

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на представителей израильской службы безопасности сообщил, что Израиль разрешил египетской команде с инструментами и оборудованием въехать в сектор Газа и оказать помощь с поисками тел заложников.