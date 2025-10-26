Поиск

В странах Карибского бассейна готовятся к удару урагана "Мелисса"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" усилился до четвертой из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Associated Press.

Согласно Национальному центру США по слежению за ураганами (NHC), стихия может принести сильные наводнения в ряд стран северной части Карибского бассейна. В частности, это грозит Гаити и Ямайке.

По прогнозам метеорологов, "Мелисса" достигнет южного побережья Ямайки в ночь на вторник.

В NHC отметили, что ураган может принести на Ямайку и Гаити осадки до 760 мм, а также нанести ущерб инфраструктуре.

