Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Монголии у границы с Китаем

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксирован в понедельник на западе Монголии примерно в 160 км от границы с Китаем, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:15 по мск в понедельник, находился в аймаке (районе) Говь-Алтай в 39 км северо-западнее села Дарви.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.