Судоходные компании пока не рискуют проходить через Ормузский пролив

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международные судоходные компании пока оценивают риски прохождения через Ормузский пролив и не возобновили движение судов, сообщает во вторник The New York Times (NYT).

"Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили NYT во вторник, что их корабли пока не возобновили проход через Ормузский пролив, поскольку компании продолжают оценивать риски", - пишет издание.

Со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение судов, в заливе остаются около 500 крупных коммерческих судов.

В частности, японская Mitsui O.S.K. Lines заявила, что не возобновит операции в проливе, "пока безопасность не будет подтверждена в достаточной степени", пишет NYT. В заявлении компании говорится, что для восстановления судоходства по этому маршруту потребуется тесная координация с правительствами соответствующих стран, страховщиками и другими заинтересованными сторонами.

В свою очередь, немецкая Hapag-Lloyd сообщила, что изучает доступную информацию и заново оценивает, безопасен ли проход ее судов через пролив. При этом в заявлении компании отмечается, что "последние события дают основания надеяться, что ситуация с безопасностью в Ормузском проливе улучшится". Датская Maersk во вторник назвала мирное соглашение "позитивным и приветствуемым развитием событий", однако добавила, что пока не меняла режим работы в регионе, поскольку публично доступной информации о возобновлении прохода через пролив все еще недостаточно. В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о достижении промежуточного соглашения с Ираном. Ожидается, что соответствующий меморандум будет подписан в пятницу в Швейцарии.

Впоследствии Трамп заявил, что пролив частично уже открыт, а полностью движение судов восстановится в пятницу.