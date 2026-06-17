Окружение главы Евросовета связывалось с РФ для подготовки к переговорам по Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Представитель председателя Европейского совета Антониу Кошты вступал в контакт с руководством РФ с целью заложить основу для переговоров ЕС и РФ по урегулированию украинского кризиса, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник.

"Высший советник Кошты дважды общался по телефону с высокопоставленным российским должностным лицом, близким к руководству РФ, с целью подготовить почву для более существенных переговоров в будущем", - информирует агентство.

Однако представитель Кошты отказался комментировать эту информацию.

Ранее, напоминает агентство, некоторые страны ЕС изучали идею с назначением спецпредставителя для контактов с РФ по вопросу Украины. При этом Великобритания, Франция и Германия по отдельности обсуждали стратегию того, как взаимодействовать с Россией по этой тематике.