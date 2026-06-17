Лидеры стран G7 пообещали активизировать поставки на Украину средств ПВО и дальнобойного оружия

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 в рамках наращивания поддержки Киева договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений, говорится в заявлении саммита "большой семерки".

"С целью сохранить и ускорить новую динамику в событиях, мы согласились нарастить поставки средств ПВО, дополнительных систем и средств перехвата целей, а также дальнобойного оружия", - отмечается в заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Также лидеры согласились рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий для увеличения выпуска военной продукции на украинской территории.

Кроме того, "большая семерка" намерена предоставить Украине больше поддержки на зимний сезон 2026-2027 годов.