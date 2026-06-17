Президент Бразилии призвал СБ ООН активнее способствовать урегулированию на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался за более активную роль СБ ООН в урегулировании конфликта на Украине.

"Я надеюсь, что СБ ООН сможет действовать более эффективно для прекращения конфликта, который длится уже более четырех лет", - написал он в среду в соцсети Х.

Ранее в среду в Эвиане (Франция) Лула да Силва провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" саммита G7.