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Президент Бразилии призвал СБ ООН активнее способствовать урегулированию на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался за более активную роль СБ ООН в урегулировании конфликта на Украине.

"Я надеюсь, что СБ ООН сможет действовать более эффективно для прекращения конфликта, который длится уже более четырех лет", - написал он в среду в соцсети Х.

Ранее в среду в Эвиане (Франция) Лула да Силва провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" саммита G7.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва СБ ООН украинское урегулирование
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