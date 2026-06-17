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Белоруссия и РФ подписали Дорожную карту в сфере восстановления и модернизации летательных аппаратов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госкомвоенпром Белоруссии объявил о подписании Дорожной карты с Российской Федерацией в сфере восстановления и модернизации летательных аппаратов в интересах иностранных государств.

Там отметили, что подписание документа прошло во время рабочей встречи председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андреем Бойцовым в Минске.

"Ключевым итогом встречи (Пантуса и Бойцова - ИФ) стало подписание Дорожной карты совместных проектов по комплексному сервисному обслуживание авиационной техники на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении Госкомвоенпрома.

Там отметили, что документ определяет конкретные шаги по кооперации предприятий Белоруссии и России в сфере восстановления и модернизации летательных аппаратов в интересах иностранных государств.

"В ходе переговоров стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия. Отдельное внимание было уделено реализации совместных проектов в интересах третьих стран", - говорится в сообщении ведомства.

Госкомвоенпром Белоруссии Россия дорожная карта
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