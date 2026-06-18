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Минск и Москва добьются включения Мамаева кургана и Брестской крепости в список ЮНЕСКО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министерства культуры России и Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве, который направлен на подготовку и продвижение номинации Мемориалов героям Великой Отечественной войны Брестская крепость и Мамаев курган в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила после встречи с министром культуры Белоруссии Маратом Марковым на полях Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Петербурге.

"По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве по отдельным вопросам формирования списка Всемирного наследия ЮНЕСКО между Минкультуры России и министерством культуры Беларуси. Документ направлен на подготовку и продвижение транснациональной серийной номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган" в список Всемирного наследия", - сообщила она.

Министры также обсудили векторы двустороннего сотрудничества стран в сфере культуры.

В 2027-2028 учебном году Всероссийским государственным университетом кинематографии им. Герасимова запланирован набор национальной белорусской актерской мастерской, сообщила Любимова. Общее количество граждан Белоруссии, обучающихся в текущем учебном году на всех курсах в России, составило более 300 человек.

Минкультуры Ольга Любимова ЮНЕСКО Белоруссия Марат Марков Мамаев курган Брестская крепость
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