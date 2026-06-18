Поиск

Дания стала страной с самым высоким уровнем цен в ЕС в 2025 году, Болгария – с самым низким

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В 27 государствах Европейского союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса, согласно данным статистического управления ЕС.

Самой дорогой страной в 2025 году оказалась Дания, где стоимость жизни была на 40% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (на 36%) и Люксембург (на 32%).

В число самых дешевых стран входят Болгария, где за потребительскую корзину приходится платить на 37% меньше, чем в среднем по ЕС, а также Румыния (на 35%) и Польша (на 27%).

Расходы на жилье, являющиеся самой значительной статьей расходов для европейских домохозяйств, в Ирландии на 90% превышали средний по ЕС показатель. В Болгарии они были на 59% ниже.

Вторая по величине категория расходов - продукты питания и безалкогольные напитки - показала наименьшие различия среди государств Евросоюза. Самые высокие уровни цен были зафиксированы в Люксембурге (+22% к среднему уровню), а самые низкие - в Румынии (-20%).

ЕС Евросоюз Дания Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

 Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2727 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов