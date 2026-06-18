Дания стала страной с самым высоким уровнем цен в ЕС в 2025 году, Болгария – с самым низким

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В 27 государствах Европейского союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса, согласно данным статистического управления ЕС.

Самой дорогой страной в 2025 году оказалась Дания, где стоимость жизни была на 40% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (на 36%) и Люксембург (на 32%).

В число самых дешевых стран входят Болгария, где за потребительскую корзину приходится платить на 37% меньше, чем в среднем по ЕС, а также Румыния (на 35%) и Польша (на 27%).

Расходы на жилье, являющиеся самой значительной статьей расходов для европейских домохозяйств, в Ирландии на 90% превышали средний по ЕС показатель. В Болгарии они были на 59% ниже.

Вторая по величине категория расходов - продукты питания и безалкогольные напитки - показала наименьшие различия среди государств Евросоюза. Самые высокие уровни цен были зафиксированы в Люксембурге (+22% к среднему уровню), а самые низкие - в Румынии (-20%).