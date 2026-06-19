Каллас призвала в ходе возможных переговоров с РФ требовать от Москвы уступок

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЕС перед потенциальными переговорами с Россией необходимо заранее согласовать список требований, включая уступки, а не только прекращение огня, иначе конфликт возобновится, считает глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит - будь то страны евротройки или кто-то еще, пытающийся установить контакт с Россией", - сказала она общественному вещателю Эстонии ERR.

"Однако важно, чтобы от России требовали не только прекращения войны, но и целого ряда уступок. В противном случае мы увидим лишь паузу в войне, после которой Россия через несколько лет снова нападет", - считает Каллас.

Отвечая на вопрос, ведется ли в ЕС подготовка к открытию формального диалога с Россией, она сказала, что в СМИ уже появлялась информация о том, что в разных местах идет определенная активность.

"Поэтому мой главный посыл заключается в том, что вопрос не в том, кто будет разговаривать, а в том, с чем именно идут на эти переговоры", - сказала глава европейской дипломатии.

Она отметила, что "страны восточного фланга обеспокоены прежде всего тем, что к таким переговорам или контактам не привлекают представителей Восточной Европы – тех, кто действительно хорошо знает Россию".