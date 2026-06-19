Генсек НАТО посетит США и 24 июня встретится с Трампом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон с 23 по 25 июня, сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"В среду, 24 июня, Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он также встретится с высокопоставленными представителями администрации", - говорится в сообщении НАТО.

Кроме того, Рютте примет участие в совещании группы E5 в режиме онлайн из Вашингтона, отметила пресс-служба.

В четверг, 25 июня, генсек НАТО встретится с членами Конгресса и будет участвовать в дискуссии, организованной Атлантическим советом.

Ранее западные СМИ писали, что визит главы Североатлантического альянса в США связан с подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля.

E5 (European Group of Five) – это неформальное объединение пяти ведущих европейских стран, созданное для обсуждения вопросов обороны и безопасности вне рамок бюрократических процедур ЕС и НАТО. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция - европейские страны с наибольшими военными расходами.