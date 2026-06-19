Поиск

Генсек НАТО посетит США и 24 июня встретится с Трампом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон с 23 по 25 июня, сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"В среду, 24 июня, Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он также встретится с высокопоставленными представителями администрации", - говорится в сообщении НАТО.

Кроме того, Рютте примет участие в совещании группы E5 в режиме онлайн из Вашингтона, отметила пресс-служба.

В четверг, 25 июня, генсек НАТО встретится с членами Конгресса и будет участвовать в дискуссии, организованной Атлантическим советом.

Ранее западные СМИ писали, что визит главы Североатлантического альянса в США связан с подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля.

E5 (European Group of Five) – это неформальное объединение пяти ведущих европейских стран, созданное для обсуждения вопросов обороны и безопасности вне рамок бюрократических процедур ЕС и НАТО. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция - европейские страны с наибольшими военными расходами.

НАТО США Марк Рютте Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Сильная Армения" Карапетяна требует признать недействительными результаты выборов

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

 Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

 Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

 Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

 Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

 Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

 UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов

 Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9993 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов