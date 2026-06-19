Глава Банка Японии Уэда выписан из больницы и вернется к работе 23 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Кадзуо Уэда выписан из больницы в пятницу и планирует вернуться к работе 23 июня.

"В течение следующих двух недель он продолжит исполнять свои служебные обязанности одновременно проходя амбулаторное лечение", - говорится в заявлении ЦБ.

Как сообщалось, 74-летний Уэда был госпитализирован 9 июня и не принимал участия в заседании Банка Японии 15-16 июня. Это первый случай, когда японский центробанк провел заседание в отсутствие главы.

ЦБ повысил ключевую процентную ставку на этом заседании на 25 базисных пунктов до 1% годовых, максимума более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Ставка была поднята впервые с декабря прошлого года.

Обязанности председателя на этом заседании исполнял Рёдзо Химино, заместитель Уэды, а пресс-конференцию по его итогам провел другой заместитель - Синъити Утида.

Химино, выступивший в пятницу в парламенте Японии, заявил, что повышение ставок может сдерживать экономическую активность, однако опасность слишком медленного ужесточения политики является более серьезной.

Денежно-кредитная политика – это не "волшебная палочка", однако своевременная корректировка ее курса крайне важна для того, чтобы вывести инфляцию в стране к целевому уровню, а также поддержать экономический рост, сказал Химино, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Если Банк Японии не будет действовать своевременно, впоследствии ему, возможно, придется ужесточать политику более агрессивно, что тяжело ударит по потребителям и бизнесу, нанеся экономике более серьезный ущерб, чем постепенное повышение ставок, отметил он.

Эти комментарии, вероятно, укрепят уверенность рынка в как минимум еще одном повышении ставки японским ЦБ в этом году, отмечает газета.