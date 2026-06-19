Поиск

На саммите ЕС была поставлена задача снизить цены на энергоносители

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет на заседании в Брюсселе в пятницу призвал ускорить работу по снижению цен на энергоносители, а также принял к сведению планы ЕК пересмотреть систему торговли выбросами к июлю 2026 года.

"В этом контексте Европейский совет напоминает о необходимости ускорить работу по снижению цен на энергоносители, по переходу к чистой энергетике и декарбонизации с учетом технологической нейтральности, а также по укреплению нашей устойчивости", - говорится в принятых заключениях саммита ЕС по разделу "Конкурентоспособность и глобальные экономические вызовы".

В документе отмечается, что Евросовет принимает к сведению намерение Европейской комиссии представить к середине июля 2026 года "конкретное предложение по пересмотру системы ETS (системы ЕС по торговле выбросами - EU Emissions Trading System - ИФ), в том числе по бесплатным квотам (...), и одновременно представить отдельное предложение по решению проблем, выраженных некоторыми отраслями промышленности в отношении контрольных показателей ETS, сохраняя при этом важнейшую роль ETS в климатическом и энергетическом переходе".

Вопрос о конкурентоспособности ЕС - центральный пункт повестки проходящего в пятницу в Брюсселе саммита Европейского союза.

ЕС Евросовет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

"Сильная Армения" Карапетяна требует признать недействительными результаты выборов

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

 Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

 Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

 Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

 Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

 Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

 UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 171 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 84 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 105 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов