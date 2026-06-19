На саммите ЕС была поставлена задача снизить цены на энергоносители

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет на заседании в Брюсселе в пятницу призвал ускорить работу по снижению цен на энергоносители, а также принял к сведению планы ЕК пересмотреть систему торговли выбросами к июлю 2026 года.

"В этом контексте Европейский совет напоминает о необходимости ускорить работу по снижению цен на энергоносители, по переходу к чистой энергетике и декарбонизации с учетом технологической нейтральности, а также по укреплению нашей устойчивости", - говорится в принятых заключениях саммита ЕС по разделу "Конкурентоспособность и глобальные экономические вызовы".

В документе отмечается, что Евросовет принимает к сведению намерение Европейской комиссии представить к середине июля 2026 года "конкретное предложение по пересмотру системы ETS (системы ЕС по торговле выбросами - EU Emissions Trading System - ИФ), в том числе по бесплатным квотам (...), и одновременно представить отдельное предложение по решению проблем, выраженных некоторыми отраслями промышленности в отношении контрольных показателей ETS, сохраняя при этом важнейшую роль ETS в климатическом и энергетическом переходе".

Вопрос о конкурентоспособности ЕС - центральный пункт повестки проходящего в пятницу в Брюсселе саммита Европейского союза.