ЕЭК планирует ввести беспошлинные квоты на ввоз из Ирана ряда овощей и фруктов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЕЭК планирует в 2027 году расширить список продукции АПК, на ввоз которой из Ирана в ЕАЭС устанавливаются беспошлинные квоты.

Согласно проекту решения коллегии ЕЭК, размещенному на сайте комиссии, решение коллегии от 26 ноября 2025 года предложено дополнить некоторыми видами овощей и фруктов.

Так, квоту на ввоз картофеля предлагается установить в 20 тыс. тонн (в том числе в РФ - 18 768 тонн), томатов - 33 тыс. тонн (26 760 тонн), отдельных видов кочанной капусты, кольраби и др. - 15 тыс. тонн (12 959 тонн), столовой свеклы, козлобородника, сельдерея и др. - 10 тыс. тонн (8 609 тонн), моркови и репы - 10 тыс. тонн (9 665 тонн), огурцов и корнишонов - 43 тыс. тонн (37 398 тонн), яблок - 140 тыс. тонн (86 663 тонны), томатов приготовленных или консервированных - 20 тыс. тонн (16 419 тонн).

Эти показатели соответствуют объемам квот, которые предусмотрены на 2026 год.

Кроме того, на 2026 год установлена квота на ввоз из Ирана 5 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы (по 1 тыс. тонн на каждую страну ЕАЭС).

В решении, принятом в ноябре 2025 года, на 2027 год изначально предусматривалась только квота на ввоз мяса и субпродуктов птицы в объеме, соответствующем 2026 году.