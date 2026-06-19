Поиск

ЕЭК планирует ввести беспошлинные квоты на ввоз из Ирана ряда овощей и фруктов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЕЭК планирует в 2027 году расширить список продукции АПК, на ввоз которой из Ирана в ЕАЭС устанавливаются беспошлинные квоты.

Согласно проекту решения коллегии ЕЭК, размещенному на сайте комиссии, решение коллегии от 26 ноября 2025 года предложено дополнить некоторыми видами овощей и фруктов.

Так, квоту на ввоз картофеля предлагается установить в 20 тыс. тонн (в том числе в РФ - 18 768 тонн), томатов - 33 тыс. тонн (26 760 тонн), отдельных видов кочанной капусты, кольраби и др. - 15 тыс. тонн (12 959 тонн), столовой свеклы, козлобородника, сельдерея и др. - 10 тыс. тонн (8 609 тонн), моркови и репы - 10 тыс. тонн (9 665 тонн), огурцов и корнишонов - 43 тыс. тонн (37 398 тонн), яблок - 140 тыс. тонн (86 663 тонны), томатов приготовленных или консервированных - 20 тыс. тонн (16 419 тонн).

Эти показатели соответствуют объемам квот, которые предусмотрены на 2026 год.

Кроме того, на 2026 год установлена квота на ввоз из Ирана 5 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы (по 1 тыс. тонн на каждую страну ЕАЭС).

В решении, принятом в ноябре 2025 года, на 2027 год изначально предусматривалась только квота на ввоз мяса и субпродуктов птицы в объеме, соответствующем 2026 году.

ЕАЭС ЕЭК Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

 Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

Майкл О'Лири останется во главе Ryanair до 2032 года

Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

 Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

Переговоры США и Ирана отложили из-за ударов Израиля по Ливану

Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии

Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

 Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

 Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

"Сильная Армения" Карапетяна требует признать недействительными результаты выборов

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

 Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

 Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2742 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10000 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов