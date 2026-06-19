Поиск

США начинают расследование в отношении германских цен на лекарства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Торговый представитель США Джеймисон Грир инициировал расследование в отношении германских практик ценообразования на фармпрепараты, говорится в пресс-релизе Управления торгового представителя США (USTR).

Расследование касается сведений о том, что несправедливая политика ФРГ в этой области ведет к несению Штатами "несоразмерной доли мировых расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в области инновационных фармацевтических препаратов", отмечается в документе.

"Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские пациенты не должны взваливать на себя груз ответственности за несоразмерную долю мировых фармацевтических научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок", - заявляет Грир.

Цель расследования - установить, является ли "постоянная недоплата" Германии за инновационную фармпродукцию необоснованной и дискриминационной и ограничивает ли она американскую торговлю.

Расследованию предшествовали месяцы "содержательных обсуждений с германскими партнерами в попытке решить эту проблему", говорится в пресс-релизе. При этом USTR запросило консультации с ФРГ в связи с расследованием.

До 10 августа ведомство будет принимать комментарии от заинтересованных лиц, а 22 сентября проведет слушание по данному расследованию.

По его итогам Трамп без одобрения Конгресса может ввести в отношении Германии новые пошлины.

В апреле германские власти заявили, что потребуют от фармкомпаний увеличения скидок на лекарства. После этого американская Eli Lilly и германская Boehringer Ingelheim сократили плановые инвестиции в ФРГ, отметив негативное влияние новых требований на медицинские инновации.

Также в апреле США и Великобритания анонсировали "прорывное соглашение о фармацевтическом ценообразовании, которое поможет стимулировать инвестиции и инновации в обеих странах", напоминает Грир. Лондон тогда пообещал увеличить расходы на инновационные препараты во избежание новых пошлин.

По словам торгпреда, Германия должна последовать примеру Британии и провести конструктивные переговоры для "устранения дисбаланса".

Министр здравоохранения ФРГ Нина Варкен заявляла, что ведет переговоры с Вашингтоном по поводу цен на лекарства, сообщили газете The Wall Street Journal в германском Минздраве, отказавшись комментировать решение Грира.

Германия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

 МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

 Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

Майкл О'Лири останется во главе Ryanair до 2032 года

Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

 Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

Переговоры США и Ирана отложили из-за ударов Израиля по Ливану

Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии

Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

 Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

 Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

"Сильная Армения" Карапетяна требует признать недействительными результаты выборов

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

 Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2743 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10000 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов