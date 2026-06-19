США начинают расследование в отношении германских цен на лекарства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Торговый представитель США Джеймисон Грир инициировал расследование в отношении германских практик ценообразования на фармпрепараты, говорится в пресс-релизе Управления торгового представителя США (USTR).

Расследование касается сведений о том, что несправедливая политика ФРГ в этой области ведет к несению Штатами "несоразмерной доли мировых расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в области инновационных фармацевтических препаратов", отмечается в документе.

"Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские пациенты не должны взваливать на себя груз ответственности за несоразмерную долю мировых фармацевтических научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок", - заявляет Грир.

Цель расследования - установить, является ли "постоянная недоплата" Германии за инновационную фармпродукцию необоснованной и дискриминационной и ограничивает ли она американскую торговлю.

Расследованию предшествовали месяцы "содержательных обсуждений с германскими партнерами в попытке решить эту проблему", говорится в пресс-релизе. При этом USTR запросило консультации с ФРГ в связи с расследованием.

До 10 августа ведомство будет принимать комментарии от заинтересованных лиц, а 22 сентября проведет слушание по данному расследованию.

По его итогам Трамп без одобрения Конгресса может ввести в отношении Германии новые пошлины.

В апреле германские власти заявили, что потребуют от фармкомпаний увеличения скидок на лекарства. После этого американская Eli Lilly и германская Boehringer Ingelheim сократили плановые инвестиции в ФРГ, отметив негативное влияние новых требований на медицинские инновации.

Также в апреле США и Великобритания анонсировали "прорывное соглашение о фармацевтическом ценообразовании, которое поможет стимулировать инвестиции и инновации в обеих странах", напоминает Грир. Лондон тогда пообещал увеличить расходы на инновационные препараты во избежание новых пошлин.

По словам торгпреда, Германия должна последовать примеру Британии и провести конструктивные переговоры для "устранения дисбаланса".

Министр здравоохранения ФРГ Нина Варкен заявляла, что ведет переговоры с Вашингтоном по поводу цен на лекарства, сообщили газете The Wall Street Journal в германском Минздраве, отказавшись комментировать решение Грира.