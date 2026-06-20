В МИД РФ осудили нападение террористов на международный аэропорт в Нигере

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия осуждает очередное нападение террористов на международный аэропорт Ниамея, по информации министерства национальной обороны Нигера, речь идет о вооруженных наемниках, действовавших в интересах Франции, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков 18 июня на международный аэропорт Ниамея - столицы дружественного нам Нигера", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

"Атака была отбита военнослужащими этой страны, нападавшие уничтожены или захвачены в плен. По информации нигерского министерства национальной обороны, речь идет о вооруженных наемниках, действовавших в интересах Франции", - отмечается в комментарии.

Захарова подчеркивает, что Москва решительно осуждает "очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер".

"Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абдурахманом Чиани", - говорится в сообщении.