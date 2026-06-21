Норвегия ужесточает требования для получения гражданства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Норвежское правительство предлагает увеличить более чем вдвое срок проживания в стране для желающих получить гражданство Норвегии, повысить требования для лиц без гражданства по владению норвежским языком. Соответствующие изменения предполагается внести в закон о гражданстве, сообщает в воскресенье министерство труда и социальной инклюзии.

Так, согласно сообщению, предлагается увеличить срок проживания для заявителей, желающих получить норвежское гражданство, с трех до семи лет. Для лиц без гражданства, родившихся в Норвегии или приехавших в Норвегию в детстве, вводится требование о проживании в стране не менее пяти лет. Увеличиваются сроки проживания в Норвегии для заявителей, которые состоят в браке или совместно проживают с гражданином Норвегии.

Требование устного владения норвежским языком для лиц без гражданства повышается с уровня A2 до B1 (применяется к заявителям в возрасте от 18 до 67 лет).

Одновременно предлагается упростить процедуры получения гражданства. "Получить и иметь норвежское гражданство - должно быть привилегией. Правила получения гражданства в настоящее время излишне сложны. Это касается особенно требований по продолжительности проживания для разных групп, но также необходимо упростить правила в целом", - приводятся в пресс-релизе слова министра труда и социальной инклюзии Кьерсти Стенсенг.

По мнению правительства, ужесточение требований к соискателям гражданства и одновременно упрощение правил его получения помогут сократить время ожидания для заявителей, поскольку очередь необработанных дел очень велика, отмечает правительство.