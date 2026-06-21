Вашингтон заявил о 67 судах, которые пересекли Ормузский пролив за сутки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ормузский пролив за последние 24 часа пересекли 67 судов, заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.

В эфире Fox News он пояснил, что это сопоставимо с показателями, которые наблюдались до вооруженного конфликта США с Ираном.

Райт пояснил, что основной коридор для движения судов по-прежнему заминирован, и поэтому США помогают судам пройти по другому маршруту.

"Мы показываем иранцам, что мы можем обеспечить движение по проливу и без их участия", - отметил министр.

В субботу иранские военные заявили, что снова заблокируют пролив. Однако американская сторона заверила, что на практике этого не произошло.