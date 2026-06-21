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Трамп продолжил нападки на Мелони

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз за последние дни раскритиковал премьера Италии Джорджу Мелони.

"Мы истратили триллионы долларов на НАТО, и после этого премьер Италии даже не рассмотрела возможность участия в действиях против Ирана и его очень опасной ядерной программы", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Мы десятилетиями защищаем такие страны, а потом они не хотят защищать нас и весь остальной мир. Это плохо", - добавил он.

В пятницу и субботу Трамп несколько раз в резкой форме критиковал по разным поводам Мелони. Глава правительства Италии несколько раз ответила Трампу. Затем Мелони в субботу написала в соцсетях, что прекращает публичный обмен подобными репликами.

НАТО США Иран Италия
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