США выдали лицензию на продажу нефтепродуктов из Ирана до 21 августа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выдало до 21 августа освобождение из-под санкционного режима сделки для производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, включая сделки с участием судов, находящихся в санкционных списках.

Как говорится в опубликованном документе, разрешены и сделки по поставке вышеперечисленной продукции в США, а любые платежи, причитающиеся Ирану, правительству Ирана или любому заблокированному лицу, за покупку нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, могут осуществляться в долларах США.