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Глава ЕК поддержала открытие переговоров ЕС с Молдавией по всем кластерам

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что это произойдет до конца лета

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переговоры Евросоюза с Республикой Молдова по всем кластерам могут быть открыты до конца лета. Об этом шла речь на совместной пресс-конференции президента Майи Санду с председателем Европейского Совета Антониу Кошта и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам второго саммита Европейский союз - Республика Молдова, который в понедельник состоялся в Брюсселе.

"Мы готовы открыть переговоры по всем кластерам. Я уверена, что так и случится. Мы выступаем за то, чтобы все процессы были основаны на заслугах каждой страны", - сказала Санду, отвечая на вопрос журналиста о вероятности открытия переговоров до конца лета.

"Такое совпадение, которое мы наблюдаем сегодня, случается крайне редко – четкий мандат от граждан, темпы реформ внутри страны и признание в европейских столицах того, что расширение является лучшей инвестицией в безопасность Европейского союза. Такие окна возможностей открываются и закрываются. Наше открыто сейчас", - сказала она.

Санду подчеркнула, что принятая по итогам саммита декларация ясно показывает: "Будущее Молдавии – в Европейском Союзе".

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подтвердила поддержку в открытии переговоров по всем кластерам, отметив, что Еврокомиссия уже выступила с соответствующими рекомендациями в адрес Европейского совета.

Она подчеркнула, что после начала переговоров по всем кластерам, весь процесс интеграции в ЕС будет основываться на заслугах.

"Хочу сказать, что это очень конкретное понятие, согласованное со всеми странами членами ЕС. Все зависит от заслуг в ходе внедрения реформ. И у Молдавии очень выигрышная позиция в этом отношении", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Кошта также дал высокую оценку процессу реформ в Молдавии, подчеркнув, что "Европейский совет готов прислушаться к мнению Еврокомиссии".

"Нужно учитывать и геополитический контекст. Как страны-кандидаты, так и страны-члены ЕС знают, что существует определенный контекст, чтобы показать результаты. Это не означает, что мы отказываемся от критериев соответствия требованиям ЕС – это означает, что все мы должны больше работать, чтобы двигаться быстрее", - подчеркнул Кошта.

ЕС Евросоюз Молдова Урсула фон дер Ляйен
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