Рубио на этой неделе посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в период с 23 по 25 июня посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, сообщается в понедельник на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь Марко Рубио посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн с 23 по 25 июня. Он обсудит ряд приоритетных для региона тем", - говорится в сообщении.

По данным Госдепа, Рубио в ходе переговоров с властями этих стран затронет, в частности, тему меморандума о взаимопонимании США и Ирана, усилий по возобновлению бесплатного и безопасного судоходства в Ормузском проливе и важности мира и стабильности в регионе.

В Бахрейне он, как ожидается, встретится с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.