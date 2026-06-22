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Рубио на этой неделе посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в период с 23 по 25 июня посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, сообщается в понедельник на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь Марко Рубио посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн с 23 по 25 июня. Он обсудит ряд приоритетных для региона тем", - говорится в сообщении.

По данным Госдепа, Рубио в ходе переговоров с властями этих стран затронет, в частности, тему меморандума о взаимопонимании США и Ирана, усилий по возобновлению бесплатного и безопасного судоходства в Ормузском проливе и важности мира и стабильности в регионе.

В Бахрейне он, как ожидается, встретится с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

США ОАЭ Кувейт Бахрейн Марко Рубио
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