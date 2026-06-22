Трамп обсудит с главами оборонных компаний наращивание производства вооружения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на этой неделе проведет встречу с представителями оборонных компаний для обсуждения путей наращивания производства вооружения, в частности – ракет, пишет в понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Трамп вызвал высокопоставленных представителей Пентагона и руководителей оборонных компаний-подрядчиков в Белый дом в среду, чтобы обсудить увеличение производства боеприпасов на фоне обеспокоенности относительно ракетных запасов США", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам агентства, глава Белого дома, как ожидается, призовет участников встречи предпринять дополнительные меры, чтобы быстрее пополнить ракетный арсенал США, который "истощился из-за войны с Ираном".

По словам источников, среди компаний, которые будут представлены на встрече, – Lockheed Martin и Boeing.

Собеседники отметили, что изначально встреча планировалась на 11-12 июня, но затем была отложена из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее в июне NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп "выражал гнев своим помощникам и союзникам из-за истощающихся американских запасов". NBC News тогда отмечало, что запасы США начали сокращаться после того, как Вашингтон начал оказывать помощь Украине в 2022 году, но проблема стала более острой в прошлом году и в текущем году во время ударов США по Ирану.