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Шойгу прибыл в Индию на встречу представителей государств БРИКС по вопросам безопасности

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ, 23 июня в Нью-Дели Шойгу примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, на 23 июня у Шойгу "запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС".

Индия Сергей Шойгу БРИКС
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