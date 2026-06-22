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Глава ДНР сообщил о 18 пострадаших в результате ударов БПЛА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В ДНР 18 человек пострадали в результате атак беспилотников в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"18 мирных жителей республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой

Он добавил, что в результате этих атак также "повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута №2, спецтехника МЧС России, грузовой автомобиль в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также в Ясиноватском муниципальном округе".

ДНР Денис Пушилин БПЛА пострадавшие
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