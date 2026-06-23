Астронавты NASA 30 июня выйдут с МКС в открытый космос для ремонтных работ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), 30 июня выйдут в открытый космос для ремонта канадского дистанционного манипулятора Canadarm2 орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Астронавтам Кристоферу Уильямсу и Джессике Меир предстоит заменить вышедший из строя запястный шарнир в руке-манипуляре на запасной. По данным NASA, 27 мая при плановых операциях с использованием Canadarm2 было обнаружено, что манипулятор потреблял повышенный ток двигателя и не двигался должным образом. В результате дальнейшее его использование было приостановлено.

Canadarm2 предназначен для перемещения оборудования и астронавтов снаружи МКС и обеспечения различных операций, связанных в том числе со стыковкой кораблей и модулей.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начнется 30 июня в 8:35 по времени Восточного побережья США (в 15:35 по Москве) и продлится примерно 6,5 часов.

Этот выход в открытый космос станет 280-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено.