Курс биткойна опустился до двухнедельного минимума

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Курс биткойна в ходе торгов во вторник опускался до минимума за две недели на фоне снижения спроса на рисковые активы.

Согласно данным MarketWatch, стоимость криптовалюты падала до отметки в $61,877 тыс. По данным на 13:59 по Москве курс биткойна снижается на 3,3% и составляет $62,260 тыс.

Криптовалюты дешевеют вслед за американским ИТ-сектором на вновь проявившихся опасениях по поводу масштабных расходов на ИИ-инфраструктуру. Фьючерсы на индекс Nasdaq во вторник падают на 2,8%.

Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку позднее в этом году.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 37%, двух - в 34%, трех - в 13%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, всего около 15%.