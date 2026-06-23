Porsche обсуждает сокращение рабочих мест в рамках плана оптимизации бизнеса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Porsche AG обсуждает возможность сокращения рабочих мест в рамках более масштабного плана оптимизации бизнеса.

Руководство компании ведет переговоры с представителями сотрудников о корректировке численности персонала, наряду с рассмотрением других инициатив, направленных на обеспечение конкурентоспособности ее производственных площадок, заявил гендиректор Porsche Михаэль Ляйтерс.

Переговоры находятся "в самом разгаре", и пока нельзя сообщить дополнительных подробностей о сокращениях, сказал он в ходе ежегодного собрания акционеров Porsche во вторник.

Ранее Ляйтерс представил план оптимизации операций автопроизводителя и повышения его прибыли на основе пересмотра стратегии в ответ на медленные темпы распространения электромобилей, слабость китайского рынка и американские пошлины.

Компания уже начала избавляться от некоторых активов, в том числе продала долю в Bugatti Rimac - совместном предприятии, владеющем брендом люксовых спортивных автомобилей Bugatti. В мае Porsche объявила о закрытии ряда непрофильных направлений, в частности, бизнеса по выпуску аккумуляторов.

Во вторник Ляйтерс заявил, что сфокусирован на ключевых направлениях бизнеса компании, структурной адаптации ее операций к рыночным условиям и их комплексной оптимизации.

"Для обеспечения нашей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, ранее запланированных мер оптимизации будет недостаточно", - предупредил он.

Porsche планирует представить полную стратегию на период до 2035 года на мероприятии для инвесторов в октябре.

Во вторник компания подтвердила прогнозы на текущий год, несмотря на "очень сложную" рыночную среду. Она по-прежнему ожидает годовую выручку в размере 35-36 млрд евро и операционную маржу - на уровне 5,5-7,5%.

Единовременные расходы, связанные с реструктуризацией операций, в этом году составят 800-900 млн евро, ожидают в компании.

"Префы" Porsche теряют в цене 1,5% на торгах во вторник.