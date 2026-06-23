Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Казахстаном почти завершены

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Переговоры над соглашением об упрощении визового режима между Евросоюзом и Казахстаном практически завершены, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы активно работаем над соглашениями об упрощении визового режима и реадмиссии. Переговоры по этим вопросам практически завершены", - сказала фон дер Ляйен на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во вторник в Брюсселе. Ее слова приведены в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Со своей стороны Токаев приветствовал завершение переговоров по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Еще одной важной областью сотрудничества президент назвал гуманитарное измерение, охватывающее образование, науку, культуру и контакты между людьми.

"Казахстан высоко ценит растущее сотрудничество в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других образовательных и исследовательских программ. Мы и впредь будем поддерживать партнерство наших университетов с европейскими вузами. Казахстан также рассчитывает получить статус ассоциированной страны в рамках программы Horizon Europe", - сказал глава государства, которого цитирует его пресс-служба.

Токаев также поблагодарил ЕС за последовательную поддержку программы политической модернизации в Казахстане, а также за готовность европейской стороны делиться опытом и передовыми практиками в областях управления, инноваций и устойчивого экономического развития.

Кроме того, президент подчеркнул важную роль диалоговой платформы "Центральная Азия - Европейский Союз", которая стала действенным механизмом укрепления межрегионального партнерства.