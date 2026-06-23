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Представители БРИКС обсудили в Индии энергодефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Нью-Дели на заседании высоких представителей стран БРИКС по безопасности обсуждался вопрос энергодефицита из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"В целом встреча традиционно прошла достаточно активно. Обсуждался большой комплекс вопросов, касающийся всех сфер безопасности, это нетрадиционные риски безопасности и угрозы. Естественно, к ним относятся и информационная безопасность, кибербезопасность, к ним относятся эпидемии, к ним относятся многие другие вещи, которые особенно проявились в последнее время, - это риски дефицита отдельных продуктов, начиная от удобрений и заканчивая продовольствием", - сказал Шойгу по итогам визита в Индию.

Конечно, отметил он, обсуждалась ситуация в Персидском заливе. "Для каждой страны она своя, но есть, естественно, и общие темы, общие тенденции, это касается энергоносителей, это касается оценок, когда и насколько будет восполнен тот дефицит, который образовался за это время", - пояснил Шойгу.

Сергей Шойгу Индия БРИКС
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