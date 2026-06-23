РФ предложила БРИКС сформировать резервы ресурсов для взаимопомощи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия предлагает, чтобы государства БРИКС сформировали общие ресурсные резервные фонды объединения для взаимопомощи, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

"Второе предложение России – это формирование резервов, резервов разных ресурсов. Это, безусловно, и углеводороды, и это, конечно, все то, дефицит чего мы почувствовали во время кризиса в Персидском заливе. Имеется в виду, конечно, удобрения, сжиженный природный газ, нефть, к этому добавляются медикаменты, масса всего разного, чтобы это было таким скрепляющим каркасом, чтобы каждая страна БРИКС могла бы надеяться и рассчитывать точно на эти резервы. Что если у нее будет подобного рода ситуация, то страны БРИКС в данном случае будут использовать свои резервы", - сказал он.

Шойгу обратил внимание, что в СМИ часто появляются новости о том, что какая-то страна подняла свои стратегические резервы нефти, сжиженного природного газа. "Все это из этой области, когда ресурсы, когда резервы применяются у кого-то для регулирования цен на внутреннем рынке, а у кого- то для того, чтобы помочь соседям, а у кого-то и для того, чтобы заработать в нужное время в нужном месте, когда цены на пике", - указал секретарь Совета безопасности.