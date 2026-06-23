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США смягчили ограничения в отношении сборной Ирана на ЧМ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США во вторник смягчило ограничения в отношении сборной Ирана по футболу: игрокам разрешат прибыть на американскую территорию за два дня до матча на чемпионате мира.

"Иранской команде разрешат прибыть в США за два дня до матча в Сиэтле", - приводит NBC слова представителя министерства. Речь идет о заключительном матче команды на групповом этапе. Он состоится 26 июня (27 июня мск): Иран сыграет против сборной Египта. При этом перед двумя предыдущими матчами игроков сборной Ирана допускали на территорию США лишь за сутки до начала встреч. Иранская делегация планировала обратиться с протестом к ФИФА, так как считала, что такие ограничения мешают подготовке к матчам.

В то же время министерство внутренней безопасности оставило в силе другое ограничение: иранской сборной необходимо будет покинуть американскую территорию сразу после завершения встречи. Это также вызывало недовольство тренеров команды, уверенных, что это мешает восстановлению футболистов после игр.

Сборная Ирана проводит матчи в США, но, с учетом недавнего конфликта Вашингтона и Тегерана, базируется в соседней Мексике.

Иран США ЧМ-2026 футбол
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