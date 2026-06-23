Трамп заявил, что военные США значительно обогнали КНР и РФ в космосе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что армии США удалось значительно опередить Китай и Россию в космической области.

"Космические силы были частью ВВС США, но в свое время я сказал: "Нет, это будет отдельным родом войск", - заявил Трамп, выступая на митинге на заводе в Пенсильвании.

"Мы были на третьем месте четыре или пять лет назад, (...) мы уступали Китаю и России, но теперь мы точно впереди их обоих, причем настолько, что это невозможно представить", - отметил он.