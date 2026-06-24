Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник вслед за котировками акций чипмейкеров, Nasdaq Composite потерял более 2%.

Резко подешевели бумаги Sandisk Corp. (-13,6%), Micron Technology Inc. (-13,2%), Intel Corp. (-6,1%), Advanced Micro Devices Inc. (-5,8%), Seagate Technology (-5,1%), Nvidia Corp. (-4,1%).

Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные средства для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и другие проекты.

Трейдеры не исключают по крайней мере одного подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году после недавнего заседания американского ЦБ, показавшего его "ястребиный" настрой.

Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% на прошлой неделе. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина из них ждет повышения ставки как минимум один раз (на 25 б.п.) до конца текущего года.

Капитализация производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm Inc. упала на 8%. Компания ведет переговоры о покупке разработчика программного обеспечения для ИИ-инфраструктуры Modular Inc. за $4 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В число лидеров снижения среди компонентов Dow Jones вошли акции Caterpillar Inc. (-3,7%), Honeywell International Inc. (-2,5%), Nike Inc. (-1,9%).

Лидером роста в индексе стали бумаги International Business Machines Corp. (+5%). Акции компании подорожали вслед за улучшением рекомендации для них до "выше рынка" с "нейтрально" аналитиками JPMorgan. Эксперты также повысили прогнозную цену бумаг IBM и ожидают ее роста на 38% с текущего уровня.

Уверенный рост также показали котировки акций компаний защитных секторов, в том числе Merck & Co. (+3,6%), Johnson & Johnson (+3,4%), Procter & Gamble Co. (+2,2%), Walmart Inc. (+1,9%).

Бумаги SpaceX подорожали на 1% после резкого обвала днем ранее. Уже после закрытия рынка аэрокосмическая компания Илона Маска сообщила о размещении пяти выпусков облигаций на общую сумму $25 млрд.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 0,09% - до 51666,84 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,44% - до 7365,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,21%, составив 25587,04 пункта.