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Европарламент и ЕК подтвердили планы прекратить импорт российских слябов с октября 2028 г.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ЕС намерен полностью прекратить импорт слябов из РФ с октября 2028 года, когда завершится действие продленных в 2023 году квот.

"Европейский парламент, Совет и Комиссия подчеркивают, что соответствующие ограничительные меры, принятые Советом, определяют траекторию, ведущую к полному прекращению оставшегося импорта российской стальной продукции, в частности стальных слябов, к 30 сентября 2028 года", - говорится в совместном заявлении Европарламента, Европейского совета и Еврокомиссии, опубликованном в среду.

ЕС до 30 сентября 2028 года продолжает ограниченный импорт российских слябов, на ввоз которых установлена ежегодно сокращающаяся квота. Мера позволяет "обеспечить постепенную и устойчивую диверсификацию" европейской стальной отрасли, отмечается в сообщении.

В 2023 году ЕС в рамках 12 пакета санкций продлил временное исключение на импорт некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, строго отвечающих необходимым техническим требованиям. Речь идет, в частности, о поставке в регион слябов (CN 7207 12 10) и заготовки (классификация CN 7224 90).

Льготный период позволяет НЛМК отгружать стальные слябы для переработки в Европе при производстве готовой продукции. У компании есть производственные активы в Бельгии (NLMK La Louviere, NLMK Clabecq), Дании (NLMK DanSteel) и Италии (NLMK Verona).

ЕК Еврокомиссия Европарламент НЛМК
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