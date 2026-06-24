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Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным тезис о том, что БРИКС имеет планы по созданию альтернативной резервной валюты.

"Это ошибочное суждение: о том что БРИКС вынашивает планы о создании какой-то альтернативной валюты. БРИКС просто включает в себя страны, которым отказано в праве или у которых сужены права по использованию резервной валюты, и поэтому продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах", - заявил Песков на Примаковских чтениях в среду.

Дмитрий Песков БРИКС
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Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

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