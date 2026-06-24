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EASA потребовало проверки 16 самолетов Airbus A380 после обнаружения трещин на крыле

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) распорядилось провести срочные проверки 16 самолетов Airbus A380 после обнаружения трещин в одном из элементов конструкции крыла на некоторых лайнерах.

Повреждения были выявлены в ходе предыдущих проверок конструкции, и в EASA опасаются, что они могут "снижать структурную целостность крыла".

"Для решения этой потенциально опасной проблемы Airbus посчитала необходимым проведение дополнительной специальной детальной инспекции", - говорится в заявлении EASA.

В соответствии с директивой регулятора, вступившей в силу 24 июля, пять самолетов должны быть проверены немедленно, еще 11 – в течение 25 полетных циклов.

Airbus заявила, что оказывает поддержку при проведении проверок, и оценит их результаты совместно с EASA, чтобы определить, требуется ли проведение ремонта или лайнеры могут быть возвращены в коммерческую эксплуатацию.

Проверки затронут, в частности, 15 самолетов Emirates, крупнейшего оператора лайнеров A380, а также один самолет австралийской Qantas.

Airbus A380 является самым крупным пассажирским лайнером в мире. Похожая проблема с ним уже возникала ранее: в 2012 году авиакомпаниям пришлось приостановить полеты этих самолетов на несколько недель после обнаружения трещин в элементах крыла.

EASA Airbus A380
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