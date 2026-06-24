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Европол и Евроюст укрепят ради борьбы с трансграничной преступностью

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила новые меры по усилению реагирования Евросоюза на меняющуюся криминальную обстановку, когда "преступность становится все более изощренной, международной и цифровой".

"Преступники очень искусно используют возможности цифрового пространства, эффективно действуя через границы без ограничений. Сегодняшние предложения укрепляют как Европол, так и Евроюст, чтобы Европа могла быстрее реагировать, в том числе в борьбе с онлайн-преступностью, более эффективно обмениваться информацией и более оперативно привлекать преступников к ответственности", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

По ее мнению, вместе эти реформы Европола и Евроюста укрепят способность ЕС защищать своих граждан "в условиях все более сложной и быстро меняющейся обстановки в сфере безопасности".

В Брюсселе отмечают, что Европол и Евроюст играют ключевую роль в противодействии "организованным преступным сетям, террористам и враждебным субъектам, действующим трансгранично, глобально и в интернете, и все чаще злоупотребляющим искусственным интеллектом".

Как считает ЕК, для эффективной борьбы с серьезными преступлениями полиция, таможня, прокуратура и суды должны тесно сотрудничать с самого начала расследования до вынесения окончательного судебного решения.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что выдвинутые законодательные предложения охватывают всю цепочку поддержки Евросоюзом его членов "от предотвращения, выявления и расследования до судебного сотрудничества и эффективного преследования".

Сообщается, что пакет включает в себя два регламента по усилению полномочий Европола и Евроюста, пересмотр европейского порядка расследования и поправки к регламенту о защите данных для учреждений и органов ЕС.

Благодаря новым правилам Европол сможет, в частности, лучше поддерживать страны объединения в более эффективном и безопасном обмене информацией. Предусмотрено создание технологического и инновационного центра, впервые предоставляющего общеевропейскую картину потребностей правоохранительных органов в ресурсах и поддерживающего инвестиции стран ЕС в совместные исследования и разработки.

Ожидается, что новый мандат значительно укрепит потенциал Евроюста в поддержке национальных органов власти. Например, он сможет оказывать содействие государствам объединения в борьбе против новых видов преступности, таких как "киберпреступность, нарушения ограничительных мер ЕС или гендерное насилие".

Европол - это полицейское агентство ЕС (координация расследований, обмен данными). Евроюст - судебное агентство ЕС (помощь прокурорам и судьям в трансграничных делах).

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