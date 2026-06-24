Добыча природного газа в Норвегии в мае выросла на 1,4% г/г, нефти – снизилась на 3%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в мае составила 9,39 млрд кубометров, что на 1,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в апреле объем производства составлял 10,21 млрд кубометров, то есть за месяц он сократился на 8%. При этом NOD прогнозировал добычу в мае на уровне 9,42 млрд кубометров.

Норвегия в прошлом месяце сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3% в годовом выражении - до 1,909 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с апрелем показатель упал на 12% (с пересмотренных 2,17 млн б/с).

Добыча нефти в стране в мае в среднем составляла 1,722 млн б/с, что на 3,8% ниже показателя за тот же месяц 2025 года и на 11,8% меньше апрельского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,61 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-мае, по предварительным данным, составил около 102,6 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 45,8 млн кубометров пришлось на нефть и 51,7 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 3,9 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении NOD.