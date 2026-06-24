Трамп выдвинул Конгрессу условие для подписания им законопроекта о доступном жилье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил планировавшееся на среду подписание принятого Конгрессом законопроекта о доступном жилье для американцев в знак протеста против нежелания конгрессменов одобрить одну из его основных инициатив - пересмотр некоторых правил проведения голосований в стране.

"Сегодняшние пресс-конференция и подписание закона о доступном жилье отменены. И так будет до тех пор, пока мы не одобрим закон Save America. Считаю, что речь идет об общенациональной чрезвычайной ситуации", - написал он в соцсети Truth Social.

Главное нововведение, предусмотренное в законопроекте Save America - обязать власти штатов требовать, чтобы избиратели, желающие проголосовать, предъявляли удостоверяющие личность документы. Трамп и его союзники считают, что это и другие нововведения позволят снизить риск нарушений на выборах. По мнению президента США, на всех выборах его оппоненты из числа демократов пытались сфальсифицировать результаты, чтобы не пустить его к власти. В частности, Трамп убежден, что Джо Байден выиграл президентские выборы в 2020 году исключительно благодаря различным нарушениям.

Теперь президент США пытается усилить контроль над процессом голосования в преддверии ключевых промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь 2026 года. Опросы показывают, что республиканцы рискуют утратить контроль над одной или вообще - над обеими палатами Конгресса США. Такое развитие событий фактически лишит Трампа возможности принимать нужные ему законы. Кроме того, появится риск объявления ему импичмента.

Save America ранее одобрили в Палате представителей, однако республиканцы в Сенате по ряду причин пока не смогли добиться такого же результата.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что попробует найти вариант, при котором законопроект все же примут обе палаты.