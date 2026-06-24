Рютте заявил Трампу, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Союзники США по НАТО очень активно помогали американским войскам в том, что касается логистики, во время вооруженного конфликта с Ираном, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

При этом Рютте признал, что "были изолированные инциденты", когда некоторые страны отказывались предоставлять США военные аэродромы.

Иллюстрируя европейскую помощь Вашингтону, Рютте рассказал, что ранее в этом году аэропорт в Бухаресте на время приостановил обслуживание гражданских авиарейсов, так как сконцентрировался на обслуживании американской военной авиации.