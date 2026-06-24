Трамп приятно удивлен, что РФ и Китай не вмешивались в иранский кризис

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что был приятно удивлен тем, что Россия и Китай не вмешивались в иранский кризис.

"Си Цзиньпин не вмешивался. И, честно говоря, Владимир Путин - тоже. Хотя, наверное, его отвлекали другие вопросы", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мне показалось, что это потрясающе", - добавил американский лидер.

В прошлом Трамп уже выражал мнение, что Москва и Пекин не помогали Ирану противостоять США.