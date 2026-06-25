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В Монголии у границы с РФ произошло землетрясение магнитудой 4,7

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,7 зарегистрирован в четверг в 468 км к юго-юго-востоку от Кызыла (Тува) на территории Монголии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 00:08 по Москве (04:08 по местному времени), находился примерно в 200 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.


Монголия
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