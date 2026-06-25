Пентагон планирует расширить авиабазу на Аляске для операций в Арктике и Тихом океане

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство войны США готовится начать масштабную модернизацию ключевой истребительной авиабазы на Аляске для поддержки будущих операций ВВС в стратегически важных арктическом и тихоокеанском регионах, сообщило издание The War Zone, ссылаясь на данные ВВС и Инженерного корпуса.

На реконструкцию и расширение объединенной авиабазы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже выделяется примерно $7 млрд. В рамках проекта будут приняты меры по снижению уязвимости и обеспечению возможности продолжения критически важных операций в военное время. Планируется обновление всей инфраструктуры базы, включая расширение двух взлетно-посадочных полос, строительство новых ангаров для самолетов с различной степенью защиты и крупного учебно-испытательного комплекса.

На авиабазе помимо десятков истребителей пятого поколения F-22, а также группы самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS и тяжелых транспортников C-17 Globemaster, будут размещаться стратегические самолеты радиоэлектронной разведки RC-135V/W Rivet Joint. Это, как указывает издание, отражает возросший спрос на операции самолетов данного типа, поскольку авиабаза имеет выгодное расположение для сбора разведывательной информации в районах, представляющих интерес в северной части Тихого океана и во все более стратегически важном Арктическом регионе.

Издание также подчеркивает, что в будущем авиабаза в силу своего стратегического расположения должна будет принять истребители-невидимки шестого поколения F-47, первый полет которого, как ожидается, состоится в 2028 году. Они станут центральным элементом авиабазы и важнейшим фактором повышения боевой эффективности ВВС в регионе. Учитывая это, по крайней мере часть программы модернизации истребительной базы будет специально адаптирована к требованиям F-47, отмечает издание.