Армия США разместила дополнительный контракт на производство ракет PrSM

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армия США заключила с компанией Lockheed Martin дополнительное соглашение к контракту на ускоренное производство сотен оперативно-тактических ракет наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile), следует из данных Пентагона.

С учетом дополнительных $8,4 млрд общая сумма контракта, который должен быть реализован до сентября 2032 года, теперь составляет $13,3 млрд. Планируется, что ежегодно Армия США будет получать до 400 ракет данного типа.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), США израсходовали практически весь арсенал этого оружия в ходе военной операции против Ирана.

PrSM - дальнобойная высокоточная ударная ракета следующего поколения, обеспечивающая критически важные возможности для атаки, подавления и уничтожения целей. Она имеет дальность действия 499 км. В перспективе ее планируется увеличить до 1000 км. PrSM пришла на смену стоящей на вооружении армии США ракете ATACMS с дальностью 300 км.

Ракеты PrSM устанавливаются на уже существующие универсальные мобильные пусковые установки, такие как M270 (на гусеничной базе) и HIMARS M142 (на колесном шасси). Каждая мобильная пусковая установка может нести две ракеты PrSM.